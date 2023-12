Slavii posílí Nizozemec s kontroverzní minulostí. Klub mu chce pomoct restartovat kariéru

Novou posilu oznámil pražský celek v pondělí večer na svých webových stránkách. "Mohamed platil za velký talent nizozemského fotbalu, prokázal obrovské schopnosti. Bohužel s jeho vývojem a kariérou hodně zatřásla smrt jeho otce, který na něj měl obrovský vliv. Následovalo období, kdy šel fotbal zcela stranou. Slavia mu chce dát druhou šanci. Ihattaren na sobě pracuje a chce se vrátit do profesionálního fotbalu. Už má fungující rodinné zázemí a velkou motivaci uspět," uvedl k osobě Mohameda Ihattarena konkrétně.

Poprvé na sebe rodák z Utrechtu upozornil v barvách PSV Eidhoven, kde v rámci 56 zápasů nastřílel šest gólů. Následně už šlo pouze o pokusy o restart jeho slušně našlápnuté kariéry, ale nepovedlo se to ani v Juventusu, Sampdorii Janov a Ajaxu. Právě za rezervní tým Ajaxu nastoupil Ihattaren naposledy do utkání loni v červenci.

Většinu své dosavadní kariéry ovšem Ihattaren na sebe upozorňoval spíše v bulvárních médiích. Ta se zajímala třeba o to, že mu někdo zapálil jeho Porsche Panamera za 73 000 liber (v přepočtu přes dva miliony korun), přičemž se tak stalo v době, kdy byl fotbalista na hostování z Juventusu v Ajaxu. Podle deníku The Irish Sun se měl stát terčem organizovaného zločinu, který mu začal vyhrožovat poté, co se oženil s hvězdou TikToku Giacomo Pisaou.

Auto mu shořelo jen týden poté, co shořel i vůz jeho bratra. Přestože policie oba případy vyšetřovala, neodhalila žádné spojení s možnými hrozbami ze strany organizovaného zločinu. Sám Ittaharen to pak na sociálních sítích okomentoval tak, že za tím vším vidí žárlivost a že auto je něco, co se dá nahradit.

Podle nizozemského listu De Telegraaf pak uvedl, že podle nizozemských kriminalistů se kolem Ittaharena se objevovali známí zločinci, ovšem samotný fotbalista se neměl do ničeho zaplést, pouze je znal.