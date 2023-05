Sparta bude startovat ve 3. předkole Ligy mistrů. Bohemians doufají v předkolo v Ďolíčku

Přesto ale boj o Evropu začne ve 3. předkole Ligy mistrů, do jejíž hlavní fáze se hodlá probojovat poprvé od roku 2005. A už se jí také rýsují možní soupeři. Stejně tak i „Klokanům“ z Ďolíčku, pro něž to bude první účast na evropské scéně po dlouhých 36 letech a pro tamní šéfy je teď tou nejdůležitější otázkou, zda alespoň úvodní předkolo neodehrají na legendárním stadionu ve Vršovicích.

Protože si letošní finalisté Ligy mistrů Inter Milán a Manchester City zaručili účast v příští sezóně této milionářské soutěže i skrze umístění ve své národní soutěži, otevřela se tak sparťanům kvalifikace do 3. předkola Ligy mistrů a tudíž jistota základní fáze evropských pohárů pro nadcházející podzim. Pražané věří, že se jim však tentokrát splní věčný sen, dostat se poprvé od roku 2005, do základní skupiny Ligy mistrů. "Opravdu věřím, že se s tímto mužstvem můžeme do skupiny Ligy mistrů dostat. Tým na to určitě máme. Když vezmu, jak jsme většinu jara dokázali na hřišti dominovat, šance určitě je," nechal se například v tomto ohledu slyšet gólman mistrovské Sparty Matěj Kovář.

I když je ještě předčasné hovořit o možných soupeřích Sparty pro 3. předkolo Ligy mistrů, protože ne všechny evropské národní ligy jsou u konce, už teď se přeci jenom někteří možní sokové rýsují. Letnou můžou na přelomu července a srpna navštívit třeba Dinamo Záhřeb, FC Kodaň, Galatasaray, Ferencváros, Karabach či Slovan Bratislava. Možným soupeřem pro případné 4. předkolo Ligy mistrů pak je švýcarský Young Boys Bern.

Dodejme, že případný postup do 4. předkola Ligy mistrů by pro Spartu znamenal jistotu účasti ve skupině Evropské ligy, v případě neúspěchu již po 3. předkole bude hrát 4. předkolo Evropské ligy a kdyby neuspěla ani v něm, šla by Sparta do skupiny Evropské konferenční ligy. Kvůli nízkému koeficientu pak do každého kvalifikačního dvojzápasu půjde jako nenasazená.

Její pražský rival Slavia se tentokrát pokusí o účast ve skupině Evropské ligy, startovat bude již ve 2. předkole této soutěže. I u ní se začínají rýsovat soupeři a tak to vypadá, že by se mohla Slavia opět utkat s neoblíbeným Panathinaikosem Atény či s klubem Servette Ženeva. Po případném neúspěchu ve 3. předkole Evropské ligy by coby nasazená hrála 4. předkolo Evropské konferenční ligy.

Plzeň s Bohemians 1905 pak budou začínat ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, a zatímco Západočeši budou mezi nasazenými, Pražané naopak mezi nenasazenými.

Pokud nebude možní hrát v předkole v Ďolíčku, azyl budou mít Bohemians na Spartě

A to i proto, že zelenobílí „Klokani“ budou hrát na evropské scéně poprvé od roku 1987. S postupem do předkol teď navíc pro Bohemians nastala otázka, kde budou hrát své domácí zápasy v rámci předkol Konferenční ligy. V tomto ohledu totiž čekají na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA. "Náš domácí stadion má velkou řadu limitů a omezení. V pátek očekáváme návštěvu z FAČR včetně pana předsedy Petra Fouska, abychom objektivně zhodnotili, zda je vůbec možné v Ďolíčku poháry hrát," nechal se slyšet k tomuto tématu šéf Pražanů Darek Jakubowicz. Ten připomněl, že problematická jsou pro UEFA třeba místa na stání v kotli za bránou. "Uzavření sektoru v takovém případě nechceme mít jako variantu. Jsme připraveni sedadla do kotle vrátit. Musíme ale zhodnotit celkový stav i sportovní a ekonomickou stránku věci," pokračoval ředitel.

Na přelomu července a srpna by se mohli Bohimans 1905 v případě záporného verdiktu UEFA představit na Spartě. "Hledali jsme stadion v Praze, který by parametry splňoval a byl by blízko a s větší kapacitou. Slavia s námi do jednání vstoupit ani nechtěla, naopak se Spartou jsme domluvení," prozradil Jakubowicz.

Toho doplnil jeho slávistický protějšek Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu, kde podal vysvětlení, proč nepřipadal azyl pro Bohemians v úvahu. "V Edenu jsou koncerty a nový trávník potřebuje přiměřený čas na zakořenění. Hrát na něm v termínu druhého předkola by znamenalo nepřiměřené riziko. Stačí si vzpomenout na loňský rok. Jinak bychom Bohemians také vyhověli," sdělil.