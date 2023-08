Sparta může po Kodani narazit na Čenstochovou, Slavii by čekal další ukrajinský tým. A co Plzeň?

Svého možného soupeře v boji o Evropskou ligu znají po pondělním losu v Nyonu i slávisté, kterým by se mohl v následující fázi kvalifikace postavit další ukrajinský tým. Po Dnipru by se mohlo jednat o Luhansk. Plzeň se po maltské Gziře potká ve 4. předkole Konferenční ligy s někým z dua Kostanaj – Derry City.

Sparťané by poté, co loni vyhráli domácí ligový titul po dlouhých devíti letech, rádi ukončili další dlouhé čekání. A to čekání na účast v hlavní fázi Ligy mistrů, kde Pražané naposledy byli v sezóně 2005/06. Po případném neúspěchu by hráli o Evropskou ligu, a pokud by ani v této soutěži neuspěli, zbyla by na ně základní skupina Konferenční ligy.

Co se týče případných soupeřů, tak třeba Raków Čenstochová zaujme tím, že navzdory své krátké historii v polské nejvyšší fotbalové lize (konkrétně je v ní od sezóny 2019/20) se mu ji podařilo letos na jaře poprvé ovládnout. S Čenstochovou má rok starou zkušenost z českých klubů pražská Slavia, která tehdy postoupila do skupinové fáze.

Dalším možným soupeřem Sparty ve 4. předkole Ligy mistrů je pak kyperský Limassol, jenž však není proti Čenstochové ve 3. předkole této milionářské soutěže favoritem. Poslední zkušenost s kyperským fotbalem má z českých klubů Liberec, který se před třemi lety utkal s APOEL Nikósií a tehdy v rámci 4. předkola Evropské ligy zvítězil 1:0.

Cesta Slavie do Evropské ligy vede přes ukrajinské týmy

Tento týden odstartuje své pohárové působení v tomto ročníku i pražská Slavia, a to duelem ve 3. předkole Evropské ligy s ukrajinským Dniprem. To se v minulé sezóně ukrajinské ligy postaralo o překvapení společně s Luhanskem, když oba tyto týmy skončily na lepším umístění než Dynamo Kyjev. A právě zmiňovaný Luhansk by mohl být soupeřem sešívaných ve 4. předkole Evropské ligy. Pokud by ale Slavia přes Dnipro neprošla, bude moct ještě zabojovat o Konferenční ligu s někým z dvojice Poznaň-Trnava.

I v případě duelu s Luhanskem bude hrát Slavia venkovní zápas svůj na neutrální půdě, stejně jako při zápase s Dniprem, jež má azyl v Košicích.

Plzni po maltském soupeři hrozí cesta do Kazachstánu

Svého soupeře v případě postupu pro další předkolo Konferenční ligy se dozvěděla také Plzeň a vyvázla z toho asi nejlépe, jak mohla, jelikož ji hrozili třeba takoví soupeři, jakými mohli být Besiktas Istanbul nebo APOEL Nikósie. Poté, co postoupí přes maltskou Gziru v rámci 3. předkola, což se všeobecně očekává, utká se s vítězem dvojzápasu Tobol Kostanaj –⁠ Derry City.

Favoritem tohoto dvojzápasu je pak kazachstánský celek Kostanaj, jemuž se před tím překvapivě povedlo vyřadit švýcarskou Basilej. Ani jeden z těchto možných soupeřů se pak s žádným českým klubem ještě na evropské scéně neutkal.