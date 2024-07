Sparta, Slavia, Plzeň, Mladá Boleslav i Ostrava znají své případné soupeře pro 3. předkola evropských pohárů

Nejprve se pojďme podívat do předkola Ligy mistrů. Tam se poté, pokud se Spartě podaří postoupit přes 2. předkolo, kde je jejím soupeřem irský Shamrock Rovers, utkají letenští buď s rumunským FCSB, nebo s izraelským Maccabi Tel Aviv.

Krátce před losem se Evropská fotbalová unie UEFA zúžila okruh možných dvojic, proti kterým mohla být Sparta vylosována a protože byli Pražané mezi nenasazenými, mohli narazit na jednu ze tří dvojic. Přestože mohl být jedním z jejich soupeřů Slova Bratislava, nakonec k tomuto možnému federálnímu derby v boji o Ligu mistrů nedojde. Sparťani by ale přeci jenom takovýto lehčí los, než který jim byl přisouzen.

S FCSB, což je nástupce kdysi slavné Steuaui Bukurešť, má zkušeností český klubový fotbal mnoho a nejednou si na tomto rumunském klubu český fotbal vylámal zuby. A neunikla tomu ani Sparta, která s tímto klubem vypadala z 3. předkola Ligy mistrů v roce 2016. Tehdy nejprve s rumunským celkem remizovala 1:1, aby pak venku prohrála 0:2. Rok na to FCSB narazilo ve stejné fázi soutěže i na Plzeň. Už v roce 2007, kdy se tehdejší Steuau Bukurešť dostala poprvé v historii do základních skupin Ligy mistrů, se pak právě v jedné z nich utkala i se Slavií. Poslední zkušenost s FCSB měl z českých klubů Liberec, který nad ním v předkole o Evropskou ligu vyhrál 2:0 a to i proto, že soupeř byl oslaben koronavirem.

Co se týče druhého možného soupeře Pražanů izraelského Maccabi Tel Aviv, tak s ním se sparťané neutkali dosud ani jednou. S Tel Avivem se utkala před devíti lety naopak Plzeň, kterou dokázal tehdy vyřadit v bojích o Ligu mistrů, ve skupině Evropské ligy se pak tento izraelský účastník střetl v sezóně 2017/18 s pražskou Slavií, se kterou pro změnu hned dvakrát prohrál.

"V této fázi si člověk úplně nevybere, není tam ani jeden lehký soupeř. Hlavně nic nepodcenit a postoupit do hlavní fáze Ligy mistrů. Po 19 letech by to bylo hezké a věřím, že to zvládneme. Chuť je veliká," nechal se k výsledku losu slyšet sparťanský obránce Tomáš Wiesner, jenž tak připomněl, že Sparta čeká na účast v hlavní fázi Ligy mistrů už od roku 2005.

Slavii nadělil los nevyzpytatelného soupeře z Bruselu

V osudí 3. předkola Ligy mistrů byla i pražská Slavia, která se mohla střetnout se dvěma danými soupeři či s někým ze dvou dvojic. Po pondělním losu je jasné, že se svěřenci kouče Jindřicha Trpišovkého utkají s belgickým Unionem Saint-Gilloise.

Tento ještě donedávna pro mnohé neznámý klub se na výsluní vyšvihl během posledních dvou sezón, přičemž v té první z nich nejprve došel v Evropské lize až do čtvrtfinále, rok na to na sebe tento klub ve stejné soutěži upozornil senzační výhrou nad Liverpoolem. V poslední době se totiž bruselským daří na domácí scéně, v poslední sezóně 2023/24 nejenže skončili v lize druzí za Bruggami, ale dokázali ovládnout Belgický pohár, když ve finále porazili právě Bruggy.

Přestože má Union Saint-Gilloise svůj stadion s 9400 místy v hledišti, kvůli tomu, že jim nevyhovuje pro evropské zápasy, hrají tak na evropské scéně a anderlechtském stadionu.

I když los určil, že by měla hrát Slavia první zápas doma, ale protože zřejmě dojde ke kolizi s domácím duelem pražské Sparty, začnou sešívaní svůj dvojzápas nejspíše venku. První zápasy jsou na programu 6. a 7. srpna, odvety o týden později.

Los 3. předkola Ligy mistrů:

Mistrovská část: Shamrock (Ir.)/Sparta Praha – FCSB (Rum.)/Maccabi Tel Aviv, Lincoln Red Imps (Gibr.)/Karabach – Ludogorec Razgrad/Dinamo Minsk, Celje/Slovan Bratislava – APOEL Nikósie/Petrocub (Mold.), Malmö/Klaksvík – PAOK Soluň/Borac Banja Luka (Bos.), Santa Coloma (And.)/Midtjylland – Ferencváros Budapešť/The New Saints (Wal.), Panevežys (Lit.)/Bialystok – Bodö/Glimt/RFS Riga

Ligová část: Slavia Praha – Union Saint-Gilloise (Belg.), Lille – Lugano/Fenerbahce Istanbul, Dynamo Kyjev/Partizan Bělehrad – Glasgow Rangers, Salcburk – Twente Enschede

Plzeň se utká s ukrajinským soupeřem, Ostravě v případě postupu hrozí Kodaň

V pondělí odpoledne se ještě rozhodovalo o dvojicích pro 3. předkolo Evropské ligy, kde se poprvé objeví také Viktoria Plzeň. Té byl nakonec ze čtyř možných variant vylosován ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih. Třetí tým ukrajinské ligy z posledního ročníku skončil po sezóně se čtrnáctibodovou ztrátou na první Šachtar Doněck.

Parta trenéra Miroslava Koubka se tak utká s tímto soupeřem v relativně krátké době za sebou, jelikož se s ním potkala již v zimní přípravě. Jednalo se tehdy o divoký zápas s několika vyloučeními, přesto tenkrát Západočeši vyhráli 3:0 především zásluhou dvougólového Tomáše Chorého, nynějšího hráče pražské Slavie.

Na evropské scéně se však s tímto ukrajinským klubem Viktoriáni nesetkali ani jednou, stejně jako žádný z českých pohárových účastníků. Kryvyj Rih se objevil v bývalém Poháru UEFA na přelomu tisíciletí a jedná se tak o dosud jeho poslední zkušenost s evropskými poháry.

Plzeň s Kryvbasem začne venku, avšak kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu bude muset hrát ukrajinský soupeř svůj domácí zápas buď v Polsku, nebo v Maďarsku.

Rozhodlo se také o tom, že v případě neúspěchu v bojích o Ligu mistrů se ve 3. předkole Evropské ligy se může pražská Sparta utkat třeba se Slovanem Bratislava. Pokud ten ovšem ve svém dvojzápase uspěje proti slovinskému Celje.

Los 3. předkola Evropské ligy (první utkání 8. srpna, odvety 15. srpna):

Mistrovská část: Celje/Slovan Bratislava - Shamrock (Ir.)/Sparta Praha, Malmö/Klaksvík - PAOK Soluň/Borac Banja Luka, Santa Coloma (And.)/Midtjylland - Bodö/Glimt/RFS Riga, Panevežys (Lit.)/Bialystok - FCSB/Maccabi Tel Aviv, APOEL Nikósie/Petrocub (Mold.) - Ferencváros Budapešť/The New Saints (Wal.), Ludogorec Razgrad/Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps (Gibr.)/Karabach

Hlavní část: Kryvbas Kryvyj Rih - Plzeň, Dynamo Kyjev/Partizan Bělehrad - Lugano/Fenerbahce Istanbul, Molde/Silkeborg - Kilmarnock (Skot.)/Cercle Bruggy, Panathinaikos Atény/Botev Plovdiv - Ajax Amsterodam/Vojvodina Novi Sad, Ružomberok/Trabzonspor - Wisla Krakov/Rapid Vídeň, Braga/Maccabi Petah Tikva - Servette Ženeva, Hunedoara (Rum.)/Rijeka - Šeriff Tiraspol/Elfsborg

Své soupeře pak zná po případném postupu česká dvojice v předkolech Konferenční ligy, tedy Mladá Boleslav a Ostrava. Středočeši – v případě, že zvládnou duel s litevským Transinvestem – se ve 3. předkole Konferenční ligy utkají buď s izraelským Hapoelem Beer Ševa či s bulharským Černo More Varna. Mimochodem, co se týče izraelských týmů, ty po útoku Hamásu na Izrael budou hrát nadále domácí zápasy mimo Izrael.

Ostrava pak po případném postupu přes arménský klub Urartu, zase pro změnu největší pravděpodobností narazí na silnou FC Kodaň. Postup klubu z Gibraltaru Magpies se totiž jeví více než nereálně.

Los 3. předkola Konferenční ligy (první utkání 8. srpna, odvety 15. srpna):

Mistrovská část: Vikingur Reykjavík/Egnatia (Alb.) - Virtus (San Mar.)/Flora Tallinn, Differdange (Luc.)/Ordabasy (Kaz.) - Struga (Maked.)/Pjunik Jerevan, Ballkani (Kos.)/Hamrun (Malta) - Larne (Sev. Ir.), HJK Helsinky - Dinamo Batumi/Dečič (Č. Hora)

Hlavní část: Mladá Boleslav/Transinvest (Lit.) - Hapoel Beer Ševa/Černo More Varna (Bulh.), FC Kodaň/Magpies (Gibr.) - Ostrava/Urartu (Arm.), Kilmarnock (Skot.)/Cercle Bruggy - Kuopio/Tromsö, Zimbru Kišiněv/Ararat (Arm.) - Dnipro-1 (Ukr.)/Puskás Akadémia (Maď.), FC Curych/Shelbourne (Ir.) - Vitória Setúbal/Floriana (Malta), Paksi (Maď.)/AEK Larnaka - Radnički (Srb.)/Mornar (Č. Hora), Diddeleng (Luc.)/Häcken - Stjarnan (Isl.)/Paide (Est.), Maribor/Craiova - Wisla Krakov/Rapid Vídeň, St Patrick's (Ir.)/Vaduz - Maccabi Haifa/Sabah (Ázerb.), Valur (Isl.)/St. Mirren (Skot.) - Go Ahead Eagles (Niz.)/Brann (Nor.), CSKA Sofia/Budučnost Podgorica - Žalgiris Kaunas/Pafos (Kypr), Ilves Tampere/Austria Vídeň - Djurgärden/Niederkorn (Luc.), Corvinul (Rum.)/Rijeka - Milsami (Mold.)/Astana, Ružomberok/Trabzonspor - Hajduk Split/HB Tórshavn (Faer. ostr.), Noah (Arm.)/Sliema Wanderers (Malta) - AEK Atény/Inter Club d'Escaldes (And.), Auda (Lot.)/Cliftonville (Sev. Ir.) - Breidablik (Isl.)/Drita (Kos.), Iberia Tbilisi/Partizani (Alb.) - Basaksehir/La Fiorita (San Mar.), Bröndby Kodaň/Llapi (Kos.) - Legia Varšava/Caernarfon (Wal.), Braga/Maccabi Petah Tikva - Kluž/Neman Grodno (Běl.), Molde/Silkeborg - Gent/Víkingur (Faer. ostr.), Osijek/Levadia Tallinn - Zire (Ázerb.)/Dunajská Streda, St. Gallen/Tobol Kostanaj - Riga FC/Slask Vratislav, Panathinaikos/Botev Plovdiv - Zrinjski Mostar/Bravo (Slovin.), Omonoia (Kypr)/Torpedo Kutaisi (Gruz.) - Sumgait (Ázerb.)/Féhérvár (Maď.), Olimpija Lublaň/Žytomyr (Ukr.) - Šeriff Tiraspol/Elfsborg