Své soupeře v Evropské lize zná Slavia i Plzeň. Do Edenu zavítá Mourinho, do Plzně Manchester United

Sešívaní Pražané se také utkají v hlavní fázi Evropské ligy se švédským Malmö, které bojovalo o Ligu mistrů, ale v závěrečném předkole nestačilo na pražskou Spartu. Právě se švédským mistrem se Slavie utká doma, stejně jako s Ajaxem Amsterdam, Fenerbahce Istanbul a Anderlechtem Brusel.

To plzeňští se vedle slavného Manchesteru United se doma utká také se San Sebastianem a Ludogorcem a taktéž s bruselským Anderlechtem.

Venku se pak oba čeští zástupci utkají s trojicí Frankfurt, PAOK Soluň a Bilbao. V případě Západočechů pak bude ještě výjezd k zápasu s Dynamem Kyjev, který ale své domácí zápasy ze známých důvodů hraje na neutrální půdě. Slavia pak bude hrát venkovní zápas ještě v Bulharsku s tamním Ludegorcem.

Co se týče slávistického losu, tam je jistě nejzajímavějším soupeřem Fenerbahce Istanbul, který od nové sezóny vede slavný portugalský stratég José Mourinho. S ním už se Pražané setkali loni na podzim, když ještě trénoval AS Řím. Zatímco venku v Římě při slávistické porážce 0:2 už se kouč Trpišovský se svým slavným protějškem setkal, v Edenu při stejném výsledku nikoli, jelikož tehdy Mourinho odpykával trest od UEFA.

"Všichni jsme si přáli dostat sem Manchester United, to se bohužel nepovedlo. Jinak jsou ty týmy různorodé a velice zajímavé. Je tam gigant Ajax Amsterdam, to je takový velký soupeř, kterého jsme sem chtěli dostat. Anderlecht Brusel, kde hrál (vedoucí mužstva) Standa Vlček. Fenerbahce s Josém Mourinhem a skvělými hráči jako Džeko. Venkovní zápasy na velkokapacitních stadionech... Máme mistry svých zemí i týmy, které hrají vyspělé ligy. Z diváckého pohledu zajímavá skupina," hodnotil los samotný slávistický stratég Trpišovský.

To plzeňský kouč Miroslav Koubek je naopak nadšen z toho, že Plzni přisoudil los za soupeře právě Manchester United. Přestože aktuálně tým z Old Trafford nezažívá nejslavnější a nejpovedenější časy, pořád se jedná o bývalého vítěze Ligy mistrů a také Evropské ligy, kterou vyhrál v roce 2017. Připomeňme, že v poslední sezóně anglické Premier League skončili Rudí ďáblové až osmí.

Pokud se zastavíme u Bilbaa, tak to bude mít tak další dvě zkušenosti s českým fotbalem. Poté, co se předloni ve skupině Evropské ligy střetlo se Spartou, se nyní utká jak se Slavií, tak i s Plzní.

Stejně jako Liga mistrů, tak i Evropská liga a Konferenční liga se bude od této sezóny 2024/25 hrát v novém formátu. Bude jedna ligová tabulka se 36 účastníky, přičemž prvních osm postoupí přímo do osmifinále, další šestnáct budou hrát play-off o osmifinále. Ti co do vyřazovací fáze nepostoupí, taktéž nepropadnou do nižší evropské soutěže, tedy v případě Evropské ligy do Konferenční ligy.

Dodejme, že ligová fáze Evropské ligy odstartuje 25. a 26. září s tím, že poslední osmé kolo je na programu 30. ledna. Finále se odehraje 21. května v Bilbau.

Soupeři Plzně:

doma: Manchester United, San Sebastian, Ludogorec Razgrad, Anderlecht Brusel

venku: Frankfurt, PAOK Soluň, Dynamo Kyjev, Bilbao

Soupeři Slavie:

doma: Ajax Amsterdam, Fenerbahce Istanbul, Malmö, Anderlecht Brusel

venku: Frankfurt, PAOK Soluň, Ludogorec Razgrad, Bilbao