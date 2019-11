Ani smíšenému kvartetu se až na Davidovou nedařilo. Nejlepší bylo to Italské

Nejnepořadenější výkon z českého kvarteta podal Ondřej Moravec, který převzal pomyslný štafetový kolík již na zmiňovaném velice slušném průběžném šestém místě po Markétě Davidové a kterému nepomohlo dobíjení k tomu, aby vybílil všechny terče při jeho první střelbě, po které musel hned na dvě trestná kola. „Není publikovatelné, co si o tom myslím. Je to k pláči, co jsem předvedl. Vítr šel z druhé strany než při nástřelu, ale s tím jsem si měl poradit," řekl Moravec v pozávodním rozhovoru pro Českou televizi a pokračoval: „Musím si sypat na hlavu, určitě jsme mohli atakovat elitní šestku. Muselo by to ale vyjít všem čtyřem, a to se nestalo, já byl tím nejslabším článkem."

Ženská první část závodu se však českému týmu podařila, nejen ve druhém úseku Markéta Davidová,ale i hned v tom prvním Eva Kristejn Puskarčíková. A to i přesto, že jí potkaly tři dobíjení. Davidové nakonec předávala jako devátá.

Moravcovy problémy při střelbě vleže sice sám tento reprezentant odčinil čistou střelbu vestoje, průběžně ale i tak byla česká reprezentace při poslední předávce na 11. místě. I když pak Krčmář na tom byl běřecky docela dobře, ani on se nevyhnul chybám na střelnici a tak ke kýženému zlepšení ve výsledkové listině nedošlo. „Na ležce jsem měl první tři rány mimo, až pak jsem cvakal, ale ta reakce na vítr přišla pozdě," řekl po závodě.

Kdo však může být velice spokojen po tomto štafetovém závodě, tak to jssou Italové, jež tento závod vzali stylem start-cíl. Od začátku do konce byli ve vedení a to především zásluhou Vitozziové. Nejenže všichni italští reprezentanti byli střelecky bezchybní, nakonec mohli být spokojeni i se svými běžeckými časy. Hlavně díky výkonům bratrů Böových se na druhém místě umístili Norové s pouhou čtyřvteřinovou ztrátou. Na bronzovém stupnku pak byli k vidění domácí Švédové.

Konečné pořadí závodu smíšených štafet - SP ve švédském Östersundu (30.11.2019):

1. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) 1:05:56,1 (0+9)

2. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, T. Bö, J. Bö) -4,1 (0+15)

3. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, Nelin, Ponsiluoma) -59,9 (0+11)

4. Rusko -1:44,9 (1+13)

5. Rakousko -1:53,6 (1+10)

6. Švýcarsko -1:55,5 (1+15)

....

11. ČR (Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) -3:03,3 (2+13)