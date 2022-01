Po Evě Samkové i Martina Sáblíková. Krátce před olympiádou se zranila další naděje

Zranění si česká reprezentantka Martina Sáblíková přivodila při tréninku na soustředění v italském Collalbu a to poté, co po nárazu do mantinelu si své levé stehno pořezala bruslí.

"V zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala se na vnitřní straně stehna," dala podrobný popis inkriminovaného okamžiku sama Sáblíková.

Ta se tak kvůli tomu nezúčastní nadcházejícího mistrovství Evropy v nizozemském Heerenveenu. Nutno však při tom dodat, že sama Sáblíková o možné neúčasti na tomto šampionátu zvažovala. O nadcházejícím víkendu pak nebude v Heerenveen k vidění ani další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová.