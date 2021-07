Obětí není více než 1500, tvrdí firma, jejíž software posloužil ke kyberútoku

K případu se dnes znovu vyjádřil Bílý dům, podle kterého bude americká vláda příští týden o hackerských útocích jednat s ruskými představiteli.

Pokud by počet obětí masivního víkendového útoku vyděračským softwarem skutečně nepřevyšoval 1500, byla by to ještě relativně nízká bilance. Kaseya totiž odhaduje, že firmy, které za pomoci jejího softwaru spravují sítě třetím stranám, mají dohromady 800.000 až jeden milion zákazníků, zejména z řad malých podniků. Kaseya už v neděli uvedla, že z jejích zákazníků se incident dotkl více než 60.

Hackeři se zmocnili jejího nástroje VSA, díky němuž mohou technici na dálku dohlížet na sítě klientů a spravovat například bezpečnostní a jiné aktualizace. Následně mohli hackeři hromadně vyslat svůj škodlivý software, který zašifroval data nejméně stovkám subjektů v různých zemích.

Podle některých analytiků tvrzení o definitivním počtu obětí nejsou na místě, protože jsou stále identifikovány další zasažené subjekty a protože útok přišel na začátku prodlouženého svátečního víkendu v USA a uživatelé případně mohli problémy objevit až s dnešním návratem do práce. "Vzhledem ke vztahu mezi Kaseya a poskytovateli správcovských služeb není jasné, jak by Kaseya mohla znát počet zasažených obětí. Není ovšem možné, aby ty počty byly tak nízké, jak Kaseya tvrdí," řekl AP Jake Williams z bezpečnostní firmy BreachQuest.

Komentátoři každopádně hovoří o mimořádně vydařeném hackerském útoku. "Tohle se bezpochyby ukáže jako suverénně největší, nejničivější kampaň ransomware, jakou jsme kdy viděli," cituje dnes zpravodajský web Axios spoluzakladatele bezpečnostní společnosti Crowdstrike Dmitriho Alperovitche. K útoku se přihlásil kybernetický gang REvil spojovaný s Ruskem, který na konci května napadl největšího světového výrobce masa JBS a narušil provoz jeho závodů.

Podle Bílého domu víkendový incident ukazuje, že soukromé společnosti i vládní instituce musí zapracovat na zabezpečení svých počítačů. Mluvčí Jen Psakiová uvedla, že prezident Biden bude ve středu o hrozbě jménem ransomware jednat s pracovníky své administrativy i dalšími odborníky. Příští týden pak mají přijít jednání s Rusy, ovšem nebylo jasné, kdo se jich má zúčastnit.

Bílý dům už předtím ohlásil vyšetřování v režii amerických tajných služeb a pohrozil nespecifikovanou odpovědí, pokud se ukáže, že do útoku na firmu Kaseya byla zapojená Moskva.