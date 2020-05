Pozor na adware. Mobily v březnu nejvíc napadala nevyžádaná reklama

Ve statistikách se ale na třetím místě objevil i program s funkcí modifikace SMS zprávy, čímž lze například obcházet ochranu online bankovnictví. Vyplývá to z údajů antivirové firmy Eset.

Agent.BPO je typický velkým počtem funkcionalit, útočník tak má více možností jak okrást uživatele a jak škodlivý kód ukrývat před odhalením. V systému mobilního zařízení dokáže skrýt jako komponenta uživatelského rozhraní. Pro běžné uživatele je tak prakticky neodhalitelný. Jakmile je aktivní, dokáže ovládat aplikace pro prohlížení internetu, modifikovat URL adresy, instalovat další malware. V českém prostředí ale především zobrazuje reklamu.

"Mnoho uživatelů vnímá reklamu jako nutné zlo, a proto případnou infekci zařízení adwarem neřeší. Na zobrazování reklamy nicméně útočníci vydělávají na úkor uživatele, kterému se komplikuje používání mobilního zařízení právě s ohledem na zahlcení reklamním obsahem. Pokud má uživatel dojem, že se mu v jeho zařízení zobrazuje příliš mnoho reklamy, doporučil bych instalovat důvěryhodný bezpečnostní software určený pro mobilní zařízení a spustit detekci," uvedl analytik Esetu Martin Jirkal.

Reklamní inzeráty zobrazuje i druhá nejčastější hrozba - Hiddad.VH. Program z rodiny Hiddad je celosvětově nejrozšířenějším rizikem pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Hiddad.VH zobrazuje reklamu skrytým způsobem, uživatel tak není schopen určit, odkud přichází a jak se jí zbavit. Na třetí příčce se v březnu umístil backdoor Triada, jeho hlavní funkcionalitou je šíření reklamy a spamu. Nejnovější verze tohoto malware ale dokážou i modifikovat SMS zprávy, čímž mohou například obcházet ochranu online bankovnictví.

Škodlivé programy zažily v posledních 20 letech prudký rozvoj. Jsou mnohem více sofistikované, z PC se přesunuly i do mobilních zařízení a za jejich vývojem je jasná snaha hackerů získat peníze.

Na začátku května uplynulo 20 let, kdy ve světě na 45 milionů počítačů vybavených schránkou Microsoft Outlook zaútočil virus ILOVEYOU. Zakódovaný vzkaz "nenávidím školu", který virus obsahoval, zaplavil svět. Virus byl rozšířen e-mailem, jenž nesl přílohu s názvem I Love You. Příjemci, zvědavému, kdo se do něj zamiloval, pak program spuštěný otevřením přílohy načetl z adresáře e-mailové adresy a na ně pak "milostný vzkaz" poslal dál. Na jednoduchý trik se vzkazem ILOVEYOU naletěli mimo jiné i v Pentagonu, CIA, BBC, zkolabovala rovněž síť vojenských jednotek KFOR a britské Dolní sněmovny. Škody na ušlých ziscích byly vyčísleny až na deset miliard dolarů.

Česko je v boji se škodlivými programy světovou velmocí. Český původ má například antivirová firma Avast, která je podle tržeb dvojkou na celosvětovém trhu.