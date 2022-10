T-Mobile plánuje do konce příštího roku pokrýt sítí 5G 70 procent tuzemské populace

— Autor: ČTK

Operátor T-Mobile plánuje do konce příštího roku pokrýt mobilní rychlou sítí 5G 70 procent tuzemské populace. Do konce letošního roku to bude 50 procent prostřednictvím 2200 vysílačů. Dnes to řekl obchodní ředitel T-Mobile Czech Republic Maximiliano Bellassai. Konkurenční Vodafone uvádí pokrytí 70 procent již nyní.