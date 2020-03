U ISS naposledy přistála nákladní loď Dragon, příště dorazí novější model

Dragon vynesla na oběžnou dráhu kolem Země raketa Falcon 9, patřící rovněž společnosti SpaceX, v pátek časně ráno SEČ z kosmodromu na floridském Mysu Canaveral.

Loď po přiblížení k orbitálnímu komplexu zachytila astronautka NASA Jessica Meirová pomocí robotického ramena, které pak Dragona na základě povelů z pozemního řídicího střediska připojilo k modulu Harmony americké sekce stanice.

Installation complete! After a two-day journey to the @Space_Station, the @SpaceX #Dragon was successfully installed at 8:18 am ET, where it will remain until April. pic.twitter.com/dO3qAcmd4r