Britští vědci vyvinuli test, který identifikuje koronavirus do pěti minut

Zařízení je schopno odhalit koronavirus a odlišit ho od dalších virů s vysokou přesností, uvádějí vědci v předběžné studii. "Naše metoda rychle odhaluje nedotčené částice viru," vysvětlil profesor Achilles Kapanidis z Oxfordské univerzity s tím, že test bude "jednoduchý, extrémně rychlý a levný".

Scientists from @OxfordPhysics have developed an extremely rapid diagnostic test for Covid-19 that detects and identifies viruses in less than five minutes.

