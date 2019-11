Češi měli smůlu. Pozorování unikátního jevu na obloze zhatilo počasí

Přechod Merkuru před Sluncem se koná nejvýš čtrnáctkrát za století, poté co se Země, Merkur a Slunce seřadí do jedné přímky. V Česku měla být od 13:35 až do západu Slunce pozorovatelná první polovina tranzitu. Nakonec ale vše zakryly mraky, byť lidé v průběhu odpoledne čekali, zda se počasí přece jen nevylepší.

Mercury transits are relatively rare — the next one isn't until 2032! Watch Mercury make its trek across the Sun today at https://t.co/5OFdcyOFJ8 🛰⚫️☀️ pic.twitter.com/5dd2pNna2M