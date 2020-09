Čeští vědci mají prototyp očkovací látky proti covidu

Další postup při vývoji bude záležet na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. O vývoj a výrobu očkování proti novému typu koronaviru usiluje ve světě řada firem a institucí.

O zahájení vývoje vakcíny proti nemoci covid-19 informovalo ministerstvo zdravotnictví počátkem května. Oznámení o úspěšném dokončení první etapy předali vědci resortu minulý týden v pátek. "Jedná se o prototyp vakcíny, připravený v pilotním projektu - na hlodavcích. V rámci sledování bezpečný, s imunitní reakcí," řekl LN Věra Adámková, přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEM, šéfka výzkumného projektu a poslankyně za hnutí ANO. Dodala, že jde o tazkvanou inaktivovanou vakcínu.

Podle Adámková nejde o finální látku. "Je to prototyp, který je připraven k dalšímu procesu," řekla deníku. Případnou další fází vývoje by byla klasická klinická studie látky.

O dalším postupu bude rozhodovat ministerstvo zdravotnictví, které vývoj vakcíny proti koronaviru vědcům zadalo. "Pan ministr se nyní seznámí se závěry první fáze výzkumu, poté budou předloženy k posouzení expertům z odborné společnosti a až následně bude rozhodnuto o dalším postupu," sdělilo LN ministerstvo.

Česko se pokouší vyrobit vlastní vakcínu proti covidu-19, ale finančně se podílí také na vývoji evropské vakcíny. V půlce září tehdejší ministr zdravotnictví Aadam Vojtěch uvedl, že Česká republika přispěje více než 305 miliony korun do evropského fondu, z něhož je financován vývoj a výzkum.

Vakcíny proti viru SARS-CoV-2, který lékaři zaregistrovali poprvé na přelomu roku, nyní vyvíjí a testuje řada zemí, včetně Indie, Británie, Ruska a Číny.

