Covid-19: Dezinformátoři narazili? Lidé důvěřují hlavně vědcům

To jsou některé ze závěrů pracovníků Reuters Institute for the study of Journalism, kteří zmapovali postoje respondentů z Evropy, Ameriky i Asie. Většina z nich uváděla, že zpravodajské organizace jim osvětlily pandemii i kroky nutné k jejímu potlačení, skoro třetina ovšem souhlasila se stanoviskem, že média problém zveličovala.

Autoři studie, jejichž pracoviště je součástí univerzity v Oxfordu, se na nakládání s informacemi ptali na přelomu března a dubna více než 8500 lidí ze šesti zemí: Německa, Británie, Španělska, Spojených států, Argentiny a Jižní Koreje. Konstatují, že ve všech státech bylo sledování zpráv na vzestupu, přičemž informace se k veřejnosti dostávají z různých zdrojů. Z internetových nástrojů byl nejvíce používaný vyhledávač firmy Google a sociální síť Facebook, na digitální platformy nejvíce spoléhali dotazovaní z Koreje a Argentiny.

Ačkoli napříč zkoumanými zeměmi lidé nejčastěji jako zdroj zpráv o koronaviru uváděli zpravodajská média, v hodnocení důvěryhodnosti skončily tyto organizace výrazně za vědci a lékaři nebo národními zdravotnickými orgány. Jako převážně důvěryhodná označila mediální sdělení o covid-19 jen těsná většina respondentů z USA a Španělska, kteří zároveň většinou hodnotili svoji vládu jako spíše nedůvěryhodnou.

Velké rozdíly nebyly jen mezi údaji z různých zemí, ale také u různých skupin v rámci jednotlivých států. "Lidé s nižšími úrovněmi formálního vzdělání často zprávám důvěřují méně. A obzvláště ve Spojených státech lidé s jiným politickým přesvědčením hodnotí zpravodajství a vládu velmi odlišně," shrnul na twitteru jeden z autorů výzkumu Rasmus Kleis Nielsen.

News organizations are most widely used source of information about #covid19 in almost every country, but many rely on a range of sources, and especially those with low levels of formal education (and often young) are much less likely to say that they rely on news orgs.



2/10 pic.twitter.com/FgMuA8bdir