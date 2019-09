Experti dnes v Monaku ve zvláštní zprávě o oceánech a kryosféře v době změn klimatu uvedli, že hladiny moří nyní stoupají dvaapůlkrát rychleji, než tomu bylo v průměru v letech 1900-1990, a sice o 3,66 milimetru ročně.

Hladina světových oceánů stoupne do konce tohoto století o jeden metr, pokud globální oteplení překročí tři stupně Celsia, k němuž svět za současné situace směřuje. Během celého 20. století přitom hladina oceánů stoupla o 15 centimetrů. V mořích značně ubude množství ryb a hurikány budou silnější, pokud se nezpomalí tempo globálního oteplování, varoval dnes panel. Od roku 1993 se přitom podle něj zdvojnásobilo tempo, jakým se oteplují oceány.

🌊#IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate



Our Ocean and Cryosphere - They sustain us. They are under pressure. Their changes affect all our lives. The time for action is now.#SROCC PR ➡️ https://t.co/HrSmr14Cu5

SPM ➡️ https://t.co/Zq29IY9KxX pic.twitter.com/hC3KHOmAv8