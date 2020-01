Nové objevy botaniků: Superlepivý keř či fialka, která zatočí s rakovinou

Mezi dalšími objevy je podle listu The Guardian například nový druh tropického stromu kananga, který je obecně známý jako ylang-ylang a podle dosavadních výzkumů v současnosti přežívá jen sedm jeho exemplářů. Objevena byla i nová fialka zbarvená jako pruhovaný bonbón a houba s růžovým jádrem, která dokáže bojovat proti rakovině a virům.

Objev a vědecké pojmenování nových druhů je klíčovým prvním krokem k jejich ochraně. Vědci z Kew v roce 2019 oficiálně pojmenovali 102 druhů rostlin a osm hub nebo plísní, z nichž mnoho je už nyní ohroženo vyhynutím. Největší hrozbu představuje ničení přírodního prostředí kvůli zemědělství, těžbě dřeva, přehradám a důlnímu průmyslu, a také dopady klimatické krize.

Every year, our partners and scientists venture into deserts, rainforests, woodlands and mountains to learn and explore the natural world 🌿 During these ventures in 2019, over 100 brand new species were discovered: https://t.co/YHiqFHKQnv pic.twitter.com/L99M2YIjES