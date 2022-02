Podle dánských vědců se lze krátce po sobě nakazit variantami omikronu

Všeobecně vědci ovšem vycházejí z toho, že takové případy jsou poměrně vzácné a jde nejčastěji o mladší lidi, kteří nejsou naočkovaní proti covidu-19.

Vědci podílející se na studii objevili 47 případů, kdy se ten samý člověk v rozmezí 20 až 60 dnů nakazil nejdříve koronavirem BA.1 a pak BA.2. Většina z nich měla jen mírné příznaky onemocnění, léčit v nemocnici se nemusel nikdo z nich.

V Dánsku převažuje subvarianta BA.2, podle studie SSI stojí za 88 procenty nákaz.

Epidemioložka Světové zdravotnické organizace (WHO) Maria van Kerkhoveová dnes zopakovala, že nákaza subvariantou BA.2 nemá závažnější průběh než infekce BA.1. "Nesledujeme rozdíl v závažnosti průběhu BA.1 ve srovnání s BA.2," řekla podle agentury AFP. Uvedla také, že BA.2 by měla být nadále klasifikována jako "varianta vzbuzující obavy" a že by stále měla být označována jako omikron.