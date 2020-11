Prapodivný pták z doby dinosaurů. Digitální rekonstrukce lebky zaskočila paleontology

Zkamenělinu vědci našli v roce 2010 na severozápadě Madagaskaru, píše Reuters. Trvalo jim pak sedm let, než ji mohli pořádně prozkoumat. Zobák a lebka zvířete byly totiž příliš křehké na to, aby je z nalezené horniny vyprostili. Podobu dnes již vyhynulého tvora proto vymodelovali v počítači a následně pro srovnání vytiskli na 3D tiskárně.

"Ačkoliv se jeho hlava podobá moderním ptákům jako je tukan, jeho kostra připomíná spíš ... neptačí dinosaury, jako třeba deinonychuse či velociraptora," uvedl Patrick O'Connor z univerzity v Ohiu a vedoucí autor studie zveřejněné v odborném časopise Nature.

Introducing Falcatakely forsterae from the Late Cretaceous of Madagascar https://t.co/Vd2r38nb07 pic.twitter.com/d1djngezX3