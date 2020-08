Zemi den před volbami asteroid nezasáhne. Ve skutečnosti k nám ani nedoletí

Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vydal informaci, že se k Zemi blíží vesmírné těleso. Média v reakci na to začala uvádět, že by se pravděpodobně měl vyskytovat nejblíže zemi 2. listopadu, den před prezidentskými volbami v USA.

Vesmírné těleso, tedy asteroid s označením 2018VP1 vědci objevili v roce 2018, jak už je z názvu patrné. V roce objevení se od Země nacházel zhruba 450 tisíc kilometrů. Podle Science Alert je jeho orbitální doba dva roky a v současné době je na cestě zpět k naší planetě Zemi. Orbitální doba je doba oběžná v astronomii kdy asteroid oběhne kolem jiného objektu.

Nyní vědci odhadují, že se asteroid nachází téměř 5 000 kilometrů od Země. Ačkoliv se zdá, že tato vzdálenost je opravdu krátká, velikost asteroidu je asi 2 metry. NASA uvádí, že velikost asteroidu by musel být přinejmenším 140 metrů v průměru, aby mohl napáchat škody. Asteroid, který spadl na Zemi v době dinosaurů byl veliký 10 kilometrů poté co ztratil značnou část při vstupu do atmosféry. Podle dostupných výpočtů je šance 0,41 %, že asteroid Zemi zasáhne 2. listopadu. Kdyby se asteroid 2018VP1 přeci jen dostal do naší atmosféry, vypařil by se, než by dopadl na Zem.

Zatím není jasné, kde se informace o smrtícím asteroidu objevily, ale NASA reagovala na Twitteru s vysvětlením o pravděpodobnosti dopadu a o malé velikosti asteroidu. Kosmické agentury po celém světě pozorují tyto vesmírné objekty, které se nebezpečně blízko pohybují kolem Země a jednoho dne je třeba budou umět odklonit ze své dráhy. Rok 2020 ještě nekončí, ale alespoň tuto hrozbu ve formě smrtícího asteroidu není třeba přidávat na seznam hrůz roku.