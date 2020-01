Příčinami zmenšování populace ptakopyska jsou podle vědců z Univerzity Nového Jižního Walesu (UNSW) sucho, nedostatek vody, lidské zásahy do přirozeného teritoria, znečištění nebo výstavba hrází, které narušují místa výskytu tohoto jedinečného savce, jenž klade vejce.

“There is an urgent need to implement national conservation efforts for this unique mammal."



A new study led by UNSW's Centre for Ecosystem Science has found Australia’s devastating drought is having a critical impact on the iconic #platypus. https://t.co/wsezt9Toy0