Vědci bijí na poplach: Máme větší problém než globální oteplování, tady je

Vědec Lewis Dartnell tvrdí, že ničivější než klimatické změny by byly formy bakterií a virů, které by mohly infikovat lidstvo. V moderním světě sice používáme antibiotika a antivirotika, je ale nemožné ochránit lidský organismus před globální pandemii.

Profesora přednášející na Westminsterské univerzitě dodává, že nejde o planou hrozbu, ale o skutečný problém, kterému lidé sami napomáhají. "Moderní svět s hustě obydlenými městy a mezinárodními lety poskytuje ideální podmínky pro celoplošné šíření nemocí," uvedl ve své zprávě.

Podle něj stačí, aby se nějakou nemocí nakazilo 20 procent populace, a civilizace tak jak ji známe by se během chvilky celá zhroutila. To je podle experta větší problém, než globální oteplování.

Riziko klimatických změn nezpochybňuje a přiznává, že jde o aktuální problém. Není však apokalyptický a nezničí lidstvo. "Civilizace bude existovat nadále, i když trochu jinak," podotknul.

Pokud by ale došlo k pandemii, lidstvo by se od základu změnilo. Umíraly by miliony lidí a civilizace by se propadla do chaosu. Takový scénář sice nelze s jistotou potvrdit, lze jej ale předpokládat.

Na rozdíl od historických pandemií totiž dnes svět funguje jinak. Když se v letech 1347 až 1351 přehnal Evropou a částmi Asie mor, civilizace se nezhroutila. Podle experta je to proto, že v té době existovala agrární společnost, kdy lidé produkovali své vlastní potraviny a oblečení.

Byli jednoduše závislí sami na sobě či na menších komunitách. Dnes je ale každý z nás závislý na zbytku světa. A právě propojení celého systému je problém, který by e plně projevil při pandemii.