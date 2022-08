Vědci rozluštili další záhadu. Ví, jak se komárům daří vycítit člověka

Komáři mají velmi dobrý čich, kterým detekují lidský pot, oxid uhličitý z lidského dechu a teplotu lidské kůže. Zatímco většina živočichů má specifickou sadu neuronů, které poznají jednotlivé typy pachů, komáři mohou podle studie pachy zachytit několika různými způsoby.

"Zjistili jsme, že existuje skutečný rozdíl ve způsobu, jakým komáři kódují pachy, s nimiž se setkávají, ve srovnání s tím, co jsme se naučili u jiných živočichů," uvedla bioložka Meg Youngerová z Bostonské univerzity, jedna z hlavních autorek studie.

Vědci z Rockefellerovy univerzity v New Yorku byli zmateni, když komáři nějakým způsobem dokázali najít lidi, které by mohli kousnout, i poté, co z jejich genomu odstranili celou rodinu proteinů vnímajících lidské pachy.

Tým pak zkoumal pachové receptory v komářích tykadlech, pomocí kterých detekují chemické látky v okolním prostředí a prostřednictvím neuronů o nich vysílají signál do mozku. Vědci zjistili, že i když komáři přijdou o jeden nebo více receptorů, nemá to vliv na jejich schopnost zachytit lidské pachy. Tento záložní systém se podle autorů studie mohl vyvinout jako mechanismus přežití.

"Komár tropický (Aedes aegypti) je specializovaný na kousání lidí a předpokládá se, že se k tomu vyvinul proto, že lidé jsou stále v blízkosti sladké vody a komáři do ní kladou vajíčka. Jsme v podstatě ideální potravou, takže pud najít člověka je nesmírně silný," řekla Youngerová.

Autoři studie tvrdí, že pochopení toho, jak komáří mozek zpracovává lidský pach, by v konečném důsledku mohlo být využito k prevenci komářího štípání a k omezení šíření nemocí, které tento hmyz přenáší, jako jsou malárie, horečka dengue a žlutá zimnice.

Vědci by podle Youngerové mohli vyvinout směsi, které by byly pro komáry atraktivnější než lidé nebo repelenty zaměřené na ty receptory a neurony, které detekují lidský pach.