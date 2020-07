Skandál čínských vědců. Fotodokumentaci zfalšovali u více než 100 studií

Mnoho z nových čínských studií covid-19 obsahovalo obrázky buněčných kolonií, které sice byly lehce upraveny, ale podle serveru Business Insider se objevily ve výzkumech během předchozích čtyř let, které se týkaly různých témat a dokonce i různých autorů působících na univerzitách v Číně.

Lékařský časopis European Review for Medical and Pharmacological Sciences publikoval 113 ze 121 studií a zbylé další byly publikovány v pěti mezinárodních vědeckých časopisech, které zahájili proces revize.

Toto zjištění velmi zpochybnilo kontroly prováděné mezinárodními vědeckými časopisy a vyvstává otázka, jak se vědecká komunita pokouší odlišit podložené studie od těch nespolehlivých.

„Zvoním na poplach. Studie měly velmi podobné rozvržení nadpisů, grafů a co je nejdůležitější, stejné rozvržení Western Blot,“ tweetovala v únoru Elisabeth Biková, mikrobioložka, která nyní vyšetřuje pochybení výzkumných kontrol na plný úvazek. Western Blot je analytická technika používaná k nalezení specifického proteinu ve směsi s dalšími proteiny. Skupina vědců společně s Bikovou uvedla, že podobnosti našla u více než 400 článků.

The Tadpole Paper Mill - my new blog post about a set of 400+ papers that share similar Western blot backgrounds and graphs, but from authors at different institutes, and published in different journals. https://t.co/FR8SEjheMb