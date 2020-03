WHO koordinuje studie o účinnosti léků na nemoc Covid-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) koordinuje práci na studii o účinnosti pěti léků na nemoc, kterou způsobuje nový typ koronaviru. V Ženevě to dnes řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Koronavirus, kterým se po celém světě nakazilo již více než 200.000 lidí a který si vyžádal přes 8000 obětí, označil za "nepřítele lidstva".