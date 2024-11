Víme, co pijeme? Vědce znepokojil nový objev, čistírny vody v jednom případě nedokáží zničit viry a bakterie

Výzkum, který vedla Ingun Lund Witsová z Norské univerzity biologie, se zaměřil na to, jak mikroplasty v odpadních vodách mohou ovlivnit proces čištění. Mikroplasty, tedy malé částice plastů o velikosti menší než 5 milimetrů, jsou často neodstranitelné běžnými čistícími technologiemi a mohou se stát substrátem pro růst mikrobiálních komunit, známých jako plastisféry. Tyto komunity se tvoří na povrchu plastů a mohou obsahovat různé mikroorganismy, včetně patogenů.

Tým vědců zjistil, že plastisféry mohou být místem, kde se uchytí nebezpečné bakterie a viry. V rámci studie vědci identifikovali přítomnost několika jídlem přenášených patogenů, včetně bakterie Listeria monocytogenes, která způsobuje listeriózu, a bakterie Escherichia coli, která je přítomná v trávicím traktu lidí a může způsobit vážné střevní infekce. Dále byly identifikovány viry jako norovirus, jenž způsobuje průjmy, a adenovirus, který může vést k respiračním onemocněním či gastroenteritidám.

Výzkumníci zjistili, že patogeny byly přítomny jak v nevyčištěné, tak i ve vyčištěné odpadní vodě. To naznačuje, že některé mikroorganismy mohou přežít čisticí procesy díky ochraně, kterou poskytuje biofilm tvořený plastisférami. Tento biofilm může fungovat jako štít, který brání patogenům v destrukci během standardních čisticích cyklů.

Mezi identifikované patogeny patřily i bakterie, které mohou způsobit závažné onemocnění, jako je Klebsiella pneumoniae, známá svou schopností způsobovat zápal plic, nebo bakterie Acinetobacter spp., které jsou často spojovány s nemocničními nákazami. Přítomnost těchto bakterií ve vyčištěné odpadní vodě ukazuje, že biofilmy na mikroplastech mohou chránit patogeny před zničením, což má vážné důsledky pro bezpečnost recyklované vody.

Tato studie poukazuje na znepokojivý problém, že mikroplasty a s nimi spojené patogeny mohou představovat riziko pro veřejné zdraví, zejména pokud se taková voda dostane zpět do potravinového řetězce. Efektivní čištění odpadních vod musí být schopno nejen odstranit mechanické znečištění, ale také eliminovat mikroorganismy, které se na plastech uchytí. Pokud to není možné, může to mít dalekosáhlé důsledky pro zdraví lidí a ekosystémy.

Vědci se shodují, že efektivní odstranění mikroplastů a patogenů, které se na nich uchytí, si vyžaduje pokročilejší čisticí technologie a neustálé inovace v oblasti čištění odpadních vod. Současné metody nejsou dostatečné, aby se vypořádaly s novými výzvami spojenými s mikroplasty, které se staly běžnou součástí naší každodenní existence.

Tým vědců zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu v oblasti čištění odpadních vod, který by měl zahrnovat vývoj nových technologií zaměřených na odstranění mikroplastů a patogenů. Je nezbytné pochopit, jak mikroplasty interagují s mikroorganismy a jak mohou ovlivnit ekologické a zdravotní systémy. Současná studie ukazuje, že v oblasti ochrany veřejného zdraví a životního prostředí je stále mnoho neprozkoumaných oblastí, které vyžadují naléhavou pozornost.