Etiopský premiér oznámil finální fázi ofenzivy v Tigraji. Na útěku je přes milion lidí, dochází jídlo

Podle agentury Reuters etiopský premiér Abiy Ahmed dnes uvedl, že etiopská vojska zahájí konečnou fázi ofenzivy v Tigraji. Několik hodin předtím vypršelo ultimátum, aby se tamní regionální síly vzdaly.

Podle zprávy OSN vydané noci na dnešek dochází v regionu palivo a hotovost. Vysídleno je více než milion lidí a jídlo pro téměř 100. 000 uprchlíků z Eritreje dojde za týden. Více než 600.000 lidí, kteří se spoléhají na potravinovou pomoc, ji tento měsíc nedostalo. Silnice jsou zablokované i v Mekele a Světový potravinový program (WFP) tak nemůže ani vyvážet jídlo ze svých tamních skladů.

This girl has fled with thousands of others from brutal violence in Tigray, Ethiopia to a refugee camp in Sudan.



UNICEF is on the ground, working to reach children with safe water, nutrition and psychological support.



More than anything, the children of Tigray need peace. pic.twitter.com/7IKKG6EXid