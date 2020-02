Letiště v Tripolisu pod těžkou palbou, výbuchy způsobily paniku mezi cestujícími

Bližší podrobnosti k incidentu na letišti zatím nebyly zveřejněny. Není tak jasné, zda střely přímo zasáhly budovu letiště, která se nachází na východním okraji metropole, či některou z ranvejí. Letiště se stalo terčem útoků již několikrát.

Nejmenovaný zdroj z libyjského ministerstva zdravotnictví agentuře Reuters sdělil, že dělostřelecká palba byla dnes zaznamenána také v centru Tripolisu, který se snaží z rukou provládních sil dobýt východolibyjská milice. O život v dnešních bojích podle tohoto zdroje přišla žena a další čtyři lidé byli zraněni.

#Libya a woman killed and four people wounded others as result some shells fall on the neighbourhoods nearby of frontlines southern of #Tripoli today, after renewed clashes at an intermittent pace. pic.twitter.com/B7hGDqzTQF