Kolik je v Libyi vlastně mrtvých? Vychází najevo, že to nikdo neví

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v neděli uvedl, že počet obětí záplav ve městě Darná ležícím na východě Libye se zvýšil na 11 300, citoval přitom statistiky Červeného půlměsíce.

"Jsme šokováni, když vidíme, že je naše jméno spojováno s těmito údaji," uvedl mluvčí libyjského Červeného půlměsíce. Podle něj to přispívá ke zmatku a utrpení rodin pohřešovaných. Skutečný počet obětí tak zůstává nadále neznámý.

Bouře Daniel zasáhla východní část Libye v neděli. V jejím důsledku se protrhly dvě přehrady a zničily čtvrtinu města Darná. Podle starosty tohoto města mohlo přijít o život až 18 000 až 20 000 lidí.

Libyjská pobočka Červeného půlměsíce ale informovala o 11 300 mrtvých. Dalších 10 000 lidí je podle ní stále pohřešováno, uvedl server France24.

Rozsáhlé povodně v přístavním městě Darna způsobila bouře Daniel, která se východní částí Libye přehnala minulou neděli. V důsledku ní se protrhly dvě nedaleké přehrady.

"Jen ve městě Darná je vysídleno nejméně 30 000 obyvatel," prohlásila podle Sky News OSN s tím, že tisíce dalších lidí ztratily domovy v přilehlých městech.

Podle OSN jsou na místě povodní obrovské škody a humanitární pracovníci se na většinu míst nedokážou dostat. Pomoc v hodnotě přibližně půl milionu eur oznámila ve středu i Evropská unie. Země jako Německo, Rumunsko a Finsko nabídly stany, lůžka, deky, generátory, potraviny, nemocniční stany a vodní cisterny.

OSN začala pro obyvatele Libye mobilizovat pomoc. Spolupracuje s libyjskými i mezinárodními partnery s cílem "získat naléhavě potřebnou humanitární pomoc pro lidi v postižených oblastech," uvedl v úterý Stéphane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese.

Tragédii se přitom dalo zabránit. S lépe fungující koordinací "mohly (úřady) vydat výstrahy a orgány krizového řízení by byly schopny provést evakuaci lidí," uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas novinářům v Ženevě. Pokud by došlo ke zmíněné evakuaci, počet obětí by byl podle něj mnohem nižší.

Chybějící předpovědi počasí, šíření informací a systém včasného varování podle Taalase značně přispěly k rozsahu katastrofy. V důsledku léta trvajícího konfliktu a krize v této severoafrické zemi byla podle něj státní meteorologická pozorovací síť "velmi poničena".