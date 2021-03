Loď blokující Suezský průplav se podařilo částečně vyprostit

Z východního břehu kanálu se podle satelitních snímků podařilo částečně vyprostit hruškovitou příď obřího plavidla. Záď lodi se tak posunula a už se nachází uprostřed vodní plochy, píše AP.

Skoro před týdnem klíčovou lodní trasu plavidlo o velikosti mrakodrapu zablokovalo napříč, čímž zatarasilo cestu mnoha dalším lodím. Každý den prodlevy znamená ve světovém obchodu ztrátu téměř 200 miliard korun. Na uvolnění vodní cesty podle agentury AP stále čeká nejméně 367 lodí. Jsou mezi nimi kontejnerové lodě, lodě na přepravu sypkých materiálů, ropné tankery či plavidla přepravující dobytek. Desítky plavidel zvolily alternativní cestu kolem mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky, což jejich cestu prodlouží o zhruba dva týdny a může zpozdit dodávky.

Plavidlo Ever Given bylo částečně uvolněno pomocí deseti remorkérů za přílivu, uvedla společnost Leth Agencies.

Šéf správy průplavu Usáma Rabía potvrdil, že se plavidlo podařilo částečně uvolnit pomocí tahacích a tlačících manévrů. Doplnil, že se polohu plavidla podařilo o 80 procent narovnat a že se záď posunula od břehu kanálu o 102 metrů.

Až se dnes v 11:30 místního času vrátí příliv, záchranné posádky obnoví své pokusy zatáhnout loď doprostřed vodní cesty směrem k Velkému hořkému jezeru, což je vodní plocha na půli cesty mezi severním a jižním koncem kanálu, uvedl Rabía. Dodal, že plánem je následně plavidlo podrobit technické kontrole.

Přes noc několik bagrů pracovalo na vysávání 27. 000 metrů krychlových písku a bláta kolem lodi. Dnes se do prací zapojí další silný remorkér Carlo Magno.

Japonská společnost Shoei Kisen Kaisha, která je vlastníkem plavidla Ever Given, uvedla, že loď bude po uvolnění moci pokračovat v cestě s tím, že její motory jsou funkční. Podle agentury AP však není jasné, zda loď, která pluje pod panamskou vlajkou a převáží náklad z Asie do Evropy, zamíří do původní destinace, Rotterdamu, nebo bude muset do jiného přístavu kvůli opravám.

Provozovatelé lodí podle AP nesdělili časový plán pro znovuotevření klíčové vodní trasy, kterou prochází více než deset procent světového obchodu, včetně sedmi procent světové ropy. Suezským průplavem podle jeho správců loni proplulo více než 19.000 lodí. Z Perského zálivu do Evropy a Severní Ameriky důležitým vodním koridorem proudí milióny barelů ropy a zkapalněného zemního plynu. Přes Suezský průplav ale také putuje zboží vyrobené v Číně, včetně nábytku, oblečení a dalšího základního zboží.

Vyprostit 400 metrů dlouhou kontejnerovou loď se týmy dosud snažily pomocí bagrů a remorkérů, přestože analytici upozorňovali, že to k uvolnění 220.000 tun vážícího kolosu nemusí stačit. Jelikož se okno pro uvolnění plavidla tento týden zužuje a příliv ustupuje, vzrostly obavy, že úřady budou nuceny loď zlehčit odstraněním 20.000 kontejnerů. Jde přitom o složitou operaci vyžadující speciální vybavení, které se v Egyptě nenachází, píše AP. Operace by se tak podle agentury mohla protáhnout na několik dnů až týdnů.