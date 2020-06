U Libye ztroskotala loď s migranty, deset osob se pohřešuje

Msehliová uvedla, že po pohřešovaných se stále pátrá. Loď, která mířila do Evropy, ztroskotala necelých 50 kilometrů západně od hlavního libyjského města Tripolisu.

Organizace Alarm Phone, která poskytuje pomoc migrantům vydávajícím se na cestu přes Středozemní moře, oznámila, že příbuzný člověka prchajícího z Libye ji informoval o tom, že se na moři nachází plavidlo v nouzi. Organizaci se ale loď nepodařilo kontaktovat.

🚩Shipwreck off Libya confirmed



Today a boat capsized near Zawya. A search for survivors is underway. Our solidarity to the relatives of the murdered. We are so angry about this continuous loss of life.



Stop the killing at Europe's borders!#BlackLivesMatter also in the #Med! pic.twitter.com/VxkkcXzp7g