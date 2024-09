Američané se chystají poslat jasný vzkaz do Ruska. Jde o volby Trump versus Harrisová

Podle CNN se očekává, že Washington dnes podnikne kroky s cílem zmařit údajné snahy Kremlu. Bílý dům se chystá ruskou iniciativu veřejně odsoudit, zatímco ministerstvo spravedlnosti představí opatření amerických orgánů činných v trestním řízení. Nejvíce budou cílit na státní mediální síť RT, kterou v USA považují za hlavní hlásnou troubu ruské propagandy.

Tyto kroky by podle americké stanice představovaly zatím největší reakci Bidenovy administrativy na údajné ruské operace s cílem ovlivnit americké voliče. Spojené státy přitom už v srpnu obvinily Írán z pokusu o hackerský útok na kampaně obou kandidátů, tedy Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové. Byl by to důkaz, že Washington stále považuje Moskvu za významnou vlivovou hrozbu, zdůraznila televize.

RT (dříve Russia Today) provozuje po celém světě nejrůznější platformy, které tlumočí agendu Kremlu. Americké ministerstvo spravedlnosti už před sedmi lety označilo RT America za zahraničního agenta, když tajné služby došly k závěru, že médium přispělo ke snahám o vměšování do prezidentských voleb v roce 2016.

Letos v červenci obvinilo stejné ministerstvo zaměstnance RT z toho, že za pomoci zhruba tisícovky účtů na sociálních sítích se vydávali za Američany a šířili dezinformace o válce na Ukrajině a dalších tématech. Kreml taková obvinění popřel.

Otázka ruského vměšování do amerických voleb je ožehavá od již zmíněného roku 2016, kdy se prezidentem stal Donald Trump, který porazil Hillary Clintonovou. O čtyři roky později kontroverzní podnikatel prohrál, letos se pokusí do Bílého domu vrátit.