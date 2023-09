Američané se shodnou, že Biden i Trump jsou příliš staří na prezidentský úřad

Joe Biden Foto: The White House

Většina Američanů by zavedla horní věkovou hranici pro volené zástupce, ukázal aktuální průzkum agentury YouGov pro CBS News. Šetření se konalo v době, kdy se zdá být velmi pravděpodobné, že se v příštích prezidentských volbách zopakuje souboj Joea Bidena a Donalda Trumpa. Bidenovi tou dobou bude téměř 82 let, Trumpovi "jen" 78 let.