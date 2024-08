Americe jsem dal to nejlepší. Biden emotivně vystoupil na úvod sjezdu Demokratů

Bidena přivítali delegáti nominačního sjezdu Demokratické strany v Chicagu bouřlivým potleskem poté, co jej uvedla dcera Ashley. On sám pak v úvodu projevu ocenil svou manželku Jill a poznamenal, že rodina je všechno. "Ameriko, dal jsem ti to nejlepší," prohlásil vzápětí, když bilancoval své desítky let trvající působení v politice.

"Jste připraveni hlasovat pro svobodu? Jste připraveni hlasovat pro demokracii a pro Ameriku? Ptám se vás, jste připraveni zvolit Kamalu Harrisovou a Tima Walze?" obrátil se úřadující prezident na delegáty. Kandidující dvojici pak slíbil, že v kampani bude tím nejlepším dobrovolníkem.

Nynější viceprezidentku v řeči podpořil opakovaně, například když vyzval Američany, aby do Bílého domu zvolili "prokurátorku místo odsouzeného zločince".

Harrisová prezidentovi poděkovala hned na úvod sjezdu. "Chci začít oceněním našeho úžasného prezidenta Joea Bidena. Joe, děkuji ti za tvoje historické vedení, za tvou celoživotní službu našemu národu," řekla.

Biden se vyjádřil i k protestům proti válce v Pásmu Gazy, které doprovázejí sjezd v Chicagu. Demonstrantům dal přinejmenším v jedné věci za pravdu. "Protestující v ulicích mají pravdu. Mnoho nevinných lidí je zabito, na obou stranách," podotkl s tím, že nastal čas válku mezi Izraelem a hnutím Hamás ukončit.

Světová média považují Bidenův projev na sjezdu za okamžik symbolického odevzdání moci Harrisové poté, co úřadující prezident před několika týdny odstoupil v její prospěch z boje o Bílý dům po předchozím špatném výkonu v televizním duelu s republikánským kandidátem a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.