Američan dostal 25 let vězení za zapálení černošských kostelů, má zaplatit jejich obnovu

"Matthews se doznal k zapálení (kostelů) kvůli náboženskému charakteru těchto budov, aby zviditelnil svůj profil blackmetalového hudebníka. Kopíroval přitom podobné zločiny spáchané v Norsku v 90. letech 20. století," uvedl podle Reuters prokurátor Alexander Van Hook.

Holden Matthews podpálil tři baptistické kostely ve státě Louisiana v rozmezí deseti dnů na jaře loňského roku. Budovy byly v té době prázdné a nikdo nebyl při útoku zraněn. Policie ho po zadržení obvinila ze žhářství a zločinů z nenávisti.

A white man has been sentenced to 25 years in prison for intentionally setting fire to three historic Black churches in Louisiana.



Holden Matthews, the son of a sheriff's deputy, must also pay a total of $2,660,459.30 in restitution to the affected churches.