Americká armáda plánuje velké cvičení v Evropě, pošle sem tisíce vojáků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy v rámci rozsáhlého cvičení s evropskými státy NATO pošlou v dubnu a květnu nadcházejícího roku do Evropy přibližně 20.000 vojáků s příslušnou technikou. Bude to největší přesun amerických sil do Evropy za posledních 25 let.