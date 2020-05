Americká policie stíhá muže, jež zakašlal a řekl, že má koronavirus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Padesátiletý muž z amerického státu New Jersey čelí stíhání za teroristickou výhrůžku poté, co schválně zakašlal na zaměstnankyni místního supermarketu a řekl jí, že je nakažen koronavirem. Informoval o tom list The New York Times. Americké ministerstvo spravedlnosti dnes také před podobným jednáním vydalo varování a vyzvalo policii a státní zástupce, aby výhrůžkám ohledně šíření viru věnovali zvláštní pozornost.