V Číně se rozšířila podivná dezinformace o občanské válce v USA

Návrat, o kterém se v posledních dnech spekulovalo, se stal nakonec skutečností. Reprezentační stoper David Zima se vrací do pražské Slavie poté, co ho měl sešívaný klub koupit za 4 miliony eur (v přepočtu zhruba za 100 milionů korun) z FC Turín, což z něj tak činí jednoho z nejdražších fotbalistů, který kdy do Slavie přišel. Jak uvádí slávistický web, fotbalista se s klubem dohodl na smlouvě až do června roku 2028.