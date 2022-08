Americká základna v Sýrii byla terčem útoku dronů, žádné oběti

Na základně Tanf působí vojáci USA a jejich spojenců, kteří cvičí syrské bojovníky, jak postupovat proti teroristické skupině Islámský stát (IS). Základna se zároveň nachází u silnice, která slouží jako důležitá dopravní tepna pro Íránem podporované jednotky a která se táhne od íránského hlavního města Teheránu až do Libanonu, píše AP.

Americká armáda v prohlášení uvedla, že vojáci mezinárodní koalice proti IS vedené USA spolu s opozičními bojovníky známými jako skupina Maghávajr as-Saura dnes ráno "reagovali na útok několika bezpilotních letounů v blízkosti posádky Tanfu".

Americká armáda sdělila, že vojáci úspěšně zasáhli jeden z dronů, čímž zabránili jeho dopadu, zatímco druhý explodoval v areálu opozičních sil, "což nemělo za následek žádné ztráty na životech ani nebyly hlášeny škody". Další pokusy útočit pomocí dronů podle prohlášení nebyly úspěšné.

Velitel společného úkolového uskupení operace Inherent Resolve generálmajor John W. Brennan útok odsoudil. "Takové útoky ohrožují životy nevinných syrských civilistů a podkopávají významné úsilí našich partnerských sil o udržení trvalé porážky IS," uvedl.

Incident se stal několik hodin poté, co izraelské nálety v západní a střední Sýrii zabily tři vojáky, tři další zranily a způsobily materiální škody. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), jež sídlí v Británii, uvedla, že izraelské nálety zasáhly pozice syrské armády, kde sídlí Íránem podporovaní bojovníci.

Syrský opoziční zdroj řekl izraelské stanici Kan, že za útokem na americkou základnu v Sýrii by mohl být Írán. Zdroj, který televize nejmenovala, řekl, že útok mohl být odpovědí na izraelské nálety, píše list The Times of Israel.