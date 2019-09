Americký herec Kevin Hart měl autonehodu, utrpěl těžké zranění

Při nehodě, která se stala v noci na neděli místního času na Mulholland Highway, ztratil řidič kontrolu nad vozidlem. To pak skončilo na střeše. Čtyřicetiletý herec seděl při incidentu na sedadle spolujezdce.

Wow it unbelievable that Kevin Hart survived in this accident, it been said that "he suffered major back injuries"

Speedy recovery to a living legend ✊🏾✊🏾 #KevinHart pic.twitter.com/MeadgwMJxx