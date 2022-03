Bělorusko se může brzy zapojit do války na Ukrajine, tvrdí USA a NATO

Video: Záběry ruského ministerstva obrany popisují “taktické přistání” jednoho z ruských bojových vrtulníků na ukrajinském vojenském letišti. Podle ministerstva zničili raketové systémy pozemní obrany i obrněné vozidla.

"(Ruský prezident Vladimir) Putin potřebuje podporu, a to jakoukoliv," cituje CNN nejmenovaného činitele. Nejmenovaný zdroj z běloruské opozice řekl, že bojové jednotky jsou připraveny už za několik dnů vstoupit na ukrajinské území. Podle něho by to ale mělo hlavně geopolitický význam vzhledem k tomu, že do konfliktu by se zapojila další země.

Podle nejmenovaného činitele ze zpravodajských služeb NATO se aliance domnívá, že vláda v Minsku "připravuje okolnosti, které by ospravedlnily útok proti Ukrajině".

Rusko invazi na Ukrajinu podniklo částečně z běloruského území, kde před jejím zahájením mělo rozmístěné tisíce vojáků. Bělorusko následně změnilo svoji ústavu tak, aby na jeho území mohly trvale přebývat ruské jednotky a směly tam být rozmístěny jaderné zbraně.

Zástupce NATO řekl, že konečné rozhodnutí o běloruské účasti na válce padne v Moskvě a že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by běloruští vojáci na Ukrajině bojovali. "Nejde o to, co chce (běloruský prezident Alexandr) Lukašenko. Otázkou je: chce Putin další nestabilní zemi v regionu?", uvedl tento činitel zpravodajských služeb s tím, že zapojení do války by Bělorusko destabilizovalo. K tomu, jak by jeho vojenské angažmá vypadalo, řekl jen, že by smysl dávalo, kdyby se Rusko snažilo Ukrajinu odříznout od vojenské pomoci přicházející od její západní hranice.

Podle ukrajinské kontrarozvědky SBU by se cílem útoku běloruské armády na Ukrajině mohla stát města poblíž hranice s Polskem, mezi nimi Luck a Kovel. "Právě tudy se převáží většina zbraní a vojenského vybavení ze Západu," řekl Viktor Jahun z SBU podle ukrajinské agentury Unian.

Moldavsko monitoruje svůj odštěpenecký proruský region Podněstří, jestli zde nepozorují znaky eskalace napětí po ruské invazi na sousední Ukrajinu, uvedl v úterý moldavský ministr zahraničí Nicu Popescu.



Podněstří je úzký pás území v držení proruských separatistů, který se táhne podél východu Moldavska a od ukrajinského přístavu Oděsa je vzdálen přibližně 40 kilometrů. V Podněstří jsou rozmístěni ruští vojáci, i když moldavská prezidentka Maia Sanduová opakovaně vyzývá k jejich stažení.

Tato výzva je o to naléhavější, že Ukrajina se obává, že Podněstří by mohlo být použito jako nová fronta v konfliktu s Rusem, čímž by se vytvořil další tlak na Oděsu. Popescu však na půdě Evropského parlamentu ujistil, že „zatím je situace klidná“. "Nezaznamenali jsme žádný pohyb směrem k eskalaci," oznámil. Dodal však, že vzhledem k dosavadnímu dění v regionu nemůže vláda vyloučit žádné možnosti a musí zvážit „celou škálu scénářů vývoje událostí včetně negativních“.