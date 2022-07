Biden dnes plánuje oznámit nová federální opatření zaměřená na klimatickou krizi

O tom, že Biden zvažuje vyhlášení stavu klimatické nouze pro celé Spojené státy, psal v úterý s odvoláním na trojici informovaných zdrojů deník The Washington Post, podle něhož by oznámení mohlo přijít už tento týden.

Podle Jeanové-Pierrové se šéf Bílého domu chystá oznámit nová opatření pro boj s klimatickými změnami během návštěvy státu Massachusetts. Prezident cesty využije k tomu, aby zdůraznil historické investice do čisté energie, ke kterým přistoupila jeho administrativa, a aby oznámil další kroky, sdělila mluvčí.

Demokratičtí zákonodárci a ekologické skupiny vyzývají Bílý dům k přijetí razantních opatření v souvislosti se změnami klimatu a Biden se ocitl pod tlakem, aby vyhlásil stav nouze, píše Reuters.Ten by Washingtonu umožnil vystupňovat výrobu v sektoru obnovitelných zdrojů skrze takzvaný zákon o obranné produkci. Dále by zpřístupnil dodatečné finanční prostředky pro urychlení přechodu k zelené energetice a mohl by posloužit jako právní základ pro omezování těžby fosilních paliv.

Biden prosazuje tvrdá opatření proti změně klimatu a při mezinárodních jednáních se zavázal, že USA do roku 2030 sníží uhlíkové emise o 50 procent oproti roku 2005.

Jeho environmentální plány ovšem utrpěly v posledních týdnech další rány. Nejvyšší soud verdiktem z konce června zasáhl proti schopnosti federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) regulovat emise oxidu uhličitého z amerických elektráren. Senátor Demokratické strany Joe Manchin, jehož hlas se při rozdělení Senátu v poměru 50 na 50 stal klíčovým, minulý týden potopil i výrazně okleštěnou verzi Bidenova plánu na podporu nízkoemisní energetiky.

Prezident ve světle nových překážek avizoval, že se bude snažit své plány naplňovat skrze exekutivní pravomoci. "Zvažujeme všechny možnosti a žádné rozhodnutí nepadlo," řekl v úterý podle Reuters nejmenovaný představitel Bílého domu.