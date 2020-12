Biden: V den inaugurace požádám lidi, aby 100 dní nosili roušky. Do týmu chce Fauciho

"První den, kdy budu inaugurován, požádám veřejnost o 100 dní v rouškách. Jen 100 dní v rouškách - nikoliv navždy, jen 100 dní. A myslím, že uvidíme významné snížení (v šíření viru)," prohlásil podle CNN příští americký prezident.

Biden zároveň uvedl, že Fauciho požádal, aby zůstal součástí příští administrativy a působil jako hlavní zdravotnický poradce i člen týmu pro covid-19, napsala agentura AP.

Fauci je už několik desetiletí ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) a sloužil již šesti americkým prezidentům. Současný prezident Donald Trump ještě před volbami naznačil, že by v případě svého vítězství Fauciho, s nímž se v poslední době rozcházel v názorech ohledně řešení nákazy, ze svého týmu vyhodil. Trump nebezpečí plynoucí z koronaviru opakovaně zlehčoval, tlačil na otevření ekonomiky a rušení restrikcí namířených proti šíření viru. Brojil například i proti nošení roušek.

Biden dále uvedl, že se rád nechá veřejně očkovat proti koronaviru, aby rozptýlil případné obavy Američanů ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcíny. "Je důležité sdělit Američanům, že je to bezpečné," řekl nastupující americký prezident. Podle průzkumů si mnoho lidí v USA nechce nechat aplikovat nové vakcíny kvůli obavám z rychlosti jejich vývoje či kvůli obecné nedůvěře v reakci amerických úřadů na šíření koronaviru.

Server stanice CNN ve čtvrtek napsal, že veřejně se očkovat jsou ochotni rovněž exprezidenti Barack Obama, George Bush mladší a Bill Clinton, aby pomohli rozptýlit obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti těchto látek. USA v současnosti zažívají zatím nejhorší vlnu pandemie od letošního jara.

Někteří republikánští senátoři mně soukromě gratulovali

"Více než několik současných republikánských senátorů mně soukromě volalo a blahopřálo," uvedl příští americký prezident. Zákonodárci jsou podle něj ve složité situaci. Jakmile ale takzvaní volitelé volbu Američanů 14. prosince potvrdí, významná část republikánského vedení podle něj jeho vítězství uzná. Trump však porážku odmítá a pokračuje ve snaze změnit výsledky soudní cestou v několika státech.

Biden rovněž okomentoval nepotvrzené šířící se zprávy o tom, že se Donald Trump chystá v následujících týdnech udělit řadu "preventivních" prezidentských milostí svým spojencům i sám sobě. Minulý týden už udělil milost svému někdejšímu bezpečnostnímu poradci Michaelu Flynnovi, který se v minulosti přiznal, že dvakrát lhal federálním vyšetřovatelům. "Znepokojuje mě to z hlediska toho, jaký precedens to stanovuje, a jak nás vidí jako zemi práva a spravedlnosti zbytek světa," nechal se slyšet budoucí šéf Bílého domu.

Na otázku, zda je podle něj důležité, aby se Trump zúčastnil jeho inaugurace 20. ledna, odpověděl, že je to důležité pro Spojené státy jako symbol klidného předání moci mezi politickými rivaly. "Je to naprosto jeho rozhodnutí. Na mě to nemá žádný osobní dopad, ale má ho na zemi," dodal.