Co tají vědci zabývající se životním prostředím? Z Washingtonu zní rázný apel

Nebezpečný plán

Deník New York Times minulé pondělí přinesl zprávu, že americký Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) rozšiřuje svůj návrh, aby ze svého rozhodovacího procesu vyřadil klíčové vědecké výzkumy, upozorňuje editorial. Připouští, že Trumpova administrativa sice rychle vydala prohlášení, že zpráva obsahuje řadu nepřesností a ujistila, že EPA hodlá na kvalitní vědu nadále spoléhat, navržený plán přesto server označuje za nebezpečný.

"Základní otázka zní, nakolik musí vědci data přinášet veřejně, aby je EPA ve svých studiích považovala za důvěryhodná," pokračuje washingtonský deník. Vysvětluje, že průmyslové skupiny a protivědecká klika, která věří, že globální oteplování a znečištění ovzduší jsou mírné, si dlouhé roky stěžují, že hlavní federální regulační úřady vycházejí ze studií, které část důležitých dat utajují.

Uvedeným skupinám jsou trnem v oku především dvě velké studie Harvardské univerzity a Americké společnosti pro výzkum rakoviny, které jasně spojují znečištění ovzduší s předčasnými úmrtími, deklaruje renomovaný server. Zdůrazňuje přitom, že utajování některých dat při publikaci studií v prestižních recenzovaných časopisech je standardní praxí, protože mohou obsahovat informace o zdraví, bydlišti, povolání či podnikání konkrétních osob a bez příslušných dohodách o anonymizaci bylo pro vědce těžší je získat.

EPA pod Trumpem loni omezila význam, který přikládá studiím tajícím taková data, uvádí vlivný deník. Doplňuje, že podle nedávno zveřejněných zpráv má EPA v budoucnu svá regulační opatření zakládat pouze na těch vědeckých datech a modelech, které jsou veřejné dostupné, aby je šlo dostatečně nezávisle ověřit a analyzovat.

Neodůvodněná nedůvěra

Jedním z důvodů pro znepokojení je podle washingtonského serveru to, že návrh zjevně rozšiřuje rozsah výzkumů, které lze z podkladů pro rozhodnutí EPA vyloučit, prakticky na všechny studie a navíc se objevuje možnost, že nové požadavky na vědecký výzkum budou aplikovány i ty regulace týkající se znečišťování vody a ovzduší, které již EPA schválil, což by mohlo vést k zrušení mnohých omezení vydaných na základě uznávaných vědeckých prací.

"To je obzvláště znepokojivé, pokud by byly za nepoužitelné prohlášeny studie dokumentující, řekněme, nebezpečí olovem napuštěného prachu a rtuťového spadu z uhelných elektráren," varuje editorial. Přiznává však, že EPA odmítá, že by konečný návrh byl tak přísný a ohrozil již zavedená pravidla.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Minulé pondělí zveřejněný návrh skutečně naznačuje, že úřad může zvažovat měkčí formu této politiky, připouští Washington Post. Dodává, že stále ale není jasné, proč by měl být nutný jakýkoliv odklon od politiky z éry Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

I méně restriktivní verze nové politiky EPA by totiž od vědců a federálních úřadů vyžadovala, aby vynakládali ohromné množství času a peněz na anonymizaci získaných dat pro jejich veřejnou publikaci, a tím zajistili, že americká vláda bude moci využít vědeckého poznání k ochraně zdraví populace, upozorňuje renomovaný deník. Podotýká, že to vše navíc vnáší neodůvodněnou nedůvěru vůči práci expertů.

Míra, kdy je skepse zdravá, byla dávno překročena a nyní jde jen o "trollení" vědců a zpochybňování zjištění, které by zainteresované strany chtěly ignorovat či popřít, deklaruje prestižní server. Nabádá EPA, aby při finalizaci svých nových pravidel neučinila ze záměrné slepoty svou politiku.