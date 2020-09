Covid-19 v USA: Přírůstek nakažených se stabilizoval, ukazuje nová statistika

Průměrný denní počet úmrtí spojovaných s nemocí covid-19 v zemi dál mírně klesá a už se dostal pod 900.

V úterý v USA různé zdroje zaznamenaly kolem 43.000 pozitivních nálezů na virus SARS-CoV-2 a kolem 1100 úmrtí připisovaných nemoci, kterou virus způsobuje. Například NYT hlásil 1091 úmrtí a 43.857 odhalených infekcí, přičemž jeho součet za celou dobu šíření koronaviru narostl na bezmála 6,09 milionu nákaz a více než 184.500 mrtvých.

Počty nových nákaz v srpnu výrazně poklesly, nyní se však ustálily na hodnotách, které stále v absolutním srovnání převyšují čísla registrovaná při dubnovém vrcholu epidemie. Od jara se ovšem v USA několikanásobně zvýšil počet prováděných testů na koronavirus, který se nyní pohybuje okolo 700.000 za den. Bilance obětí epidemie narůstá výrazně pomaleji, než tomu bylo po většinu dubna a v první polovině května.

Zatímco na jihu a západě USA se po červencovém nepříznivém vývoji v posledních týdnech situace zlepšovala, části amerického středozápadu na konci léta zažívají opačný trend. Podle NYT aktuálně rostoucí denní počty nákaz hlásí Iowa, Severní a Jižní Dakota či Kansas.

Přetrvávající obavy z koronaviru napříč Spojenými státy komplikují začátek školního roku. Studenti v Los Angeles a v Chicagu jej zahájili pouze s dálkovou výukou, informoval dnes zpravodajský web BBC. V New Yorku by se tento měsíc podle aktuálních plánů žáci mohli vrátit do školních lavic, starosta Bill de Blasio nicméně ohlásil odklad začátku výuky na 21. září s cílem poskytnout čas pro přípravu hygienických opatření.

I couldn’t have more confidence in the teachers, staff and leadership at @NYCSchools. They care deeply about our kids, and it shows.



The revised opening schedule we announced is an inspiring act of unity that will keep EVERYONE in our schools community safe. https://t.co/azXv13Sy3L