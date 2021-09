Demokracie versus autoritářství. Svět čeká dlouhý zápas, zní z Washingtonu

Národní zájmy a šíření demokracie nezle oddělit

To, o co se v současnosti hraje, definoval americký prezident Joe Biden, konstatuje editorial. Připomíná, že krátce po nástupu do funkce nastínil budoucnost světa coby dlouhého soupeření mezi politiky jako Vladimir Putin nebo Si Ťin-pching, kteří jako nejlepší cestu vpřed vidí autoritářství, a Spojenými státy a jejich spojenci, kteří věří, že zvítězit musí demokracie.

Renomovaný deník s touto Bidenovou strategickou vizí souhlasí a považuje ji za urgentní, jelikož Rusko a Čína nejen tvrdě stojí proti Spojeným státům, ale na rozdíl od nedávné minulosti tak často činí v souladu.

"Bidenovo rozhodnutí bezpodmínečně stáhnout americké a spojenecké síly z Afghánistánu a vydat zemi teokratickému Tálibánu je naneštěstí těžké sloučit s jeho vizí," pokračuje vlivný server. Přiznává, že stávající americká administrativa však situaci takto nehodnotí a šéf Bílého domu argumentuje, že Afghánistán jen odčerpával zdroje, které je lepší vynaložit do velmocenského soupeření.

Načasování a způsob odchodu, včetně Bidenova znevažování a opuštění někdejších afghánských spojenců - ať měli jakékoliv chyby -, vysílá podle prestižního deníku problematický signál, z něhož si zahraniční pozorovatelé mohou vyvodit dva závěry: Zaprvé, existují limity americké vytrvalosti. Zadruhé, Spojené státy si nemyslí, že všichni lidé bez rozdílu si zasluhují a jsou schopni vládnout si sami.

Ve světle kábulské katastrofy Biden rázně trvá na tom, že odteď se Spojené státy budou řídit národními zájmy a skoncují s pokusy demokratizovat jiné země vojenskou silou, poukazuje editorial. Konstatuje, že toto je ale prázdná fráze, jelikož Američané se pokusili nastolit stabilní demokracii v Afghánistánu právě na základně svého národního zájmu, kterým bylo odstranění Tálibánu a teroristů z al-Káidy, jimž hnutí poskytovalo útočiště.

Z tohoto důvodu by nyní bylo nezodpovědné a sebepoškozující nechat v Afghánistánu mocenské vakuum, upozorňuje Washington Post. Deklaruje, že ve skutečnosti nelze americké národní zájmy a šíření demokracie - nebo alespoň politické stability - snadno oddělit, už jen na základě toho, že americké zájmy byly vždy určovány i na základě odkazu na hodnoty země.

Spojené státy musejí opravit vlastní dům

"Co jiného vysvětluje současnou snahu Bidenovy administrativy podpořit zvolenou vládu na Ukrajině, dalšího státu rozežíraného korupcí, který ale ze strategického hlediska představuje hráz ruskému autokratickému zasahování do demokratické Evropy?" táže se vlivný deník.

Biden sám 25. března prohlásil, že pro porážku autokracií musejí Spojené státy prokázat funkčnost demokracie, připomíná renomovaný server. S tímto předpokladem souhlasí, především pokud jde o domácí agendu šéfa Bílého domu v otázkách oživení ekonomiky a posilování volebního práva.

"Spojené státy si musejí dát do pořádku vlastní dům," pokračuje americký deník. Vyzdvihuje, že globální vzestup Číny a Ruska závisí na jejich ochotě uchylovat se k tvrdé síle, nikoliv na inspirativnosti jejich politických a společenských modelů.

Peking a Moskva poskytují politickou, hospodářskou a vojenskou podporu spřízněným brutálním a zkorumpovaným režimům vládnoucím například v Kambodži, Sýrii či Venezuele, přičemž dávají najevo, že tak budou činit dlouhodobě, kritizuje Washington Post. Apeluje proto, aby byl zbytek Bidenova prezidentství zasvěcen ujišťování ostatních zavedených i ohrožených demokracií, že Spojené státy podobně pevně stojí na jejich straně.