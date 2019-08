Zpráva přichází v době, kdy odborníci vyšetřují záhadnou plicní chorobu, která se rozšířila po USA. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že eviduje 193 "potenciálních případů" nemoci ve 22 amerických státech. V mnoha z těchto případů postižení lidé nahlásili, že pomocí e-cigaret inhalovali THC, psychoaktivní látku obsaženou v marihuaně. Případy byly nahlášeny v rozmezí dvou měsíců počínaje koncem června.

Osoba zemřela ve státě Illinois "po hospitalizaci s neznámou nemocí poté, co kouřila e-cigarety", sdělila epidemioložka ze státu Illinois Jennifer Laydenová.

We at @CDCgov are saddened to hear of the first death related to the outbreak of severe lung disease in those who use #ecigarettes or #vaping devices. We will continue to educate all Americans about the serious risks associated with these products.