Gates pokládá zastavení financování WHO za nebezpečné. Velmoci kritizují Trumpa

Trump přikázal platby do fondů WHO pozastavit kvůli tomu, že organizace podle něj nezvládla proti koronaviru včas zasáhnout. Šéf Bílého domu také prohlásil, že WHO nekriticky přijímala zprávy o šíření viru v Číně od čínské vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup.

"Pozastavení financí Světové zdravotnické organizaci během zdravotní krize je skutečně nebezpečné. Její prací je zpomalit šíření nemoci covid-19 a když tato práce bude zastavena, žádná jiná organizace ji nebude moci nahradit. Svět potřebuje WHO více než kdy jindy," napsal dnes na twitteru Gates.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.