Jihovýchod USA hlásí další rekordní počty úmrtí s covidem-19

Floridské úřady dnes oznámily něco přes 9000 nových nákaz, tedy méně než v pondělí a v neděli, kdy denní součet dokonce překročil 15.000. Stát s přibližně 21 miliony obyvatel eviduje celkově přes 280.000 nakažených, tedy více než Itálie nebo Španělsko. Souhrnná bilance obětí ovšem činí asi 4500 mrtvých, zatímco jihoevropské země hlásí 35.000, resp. 28.400 úmrtí.

Florida je jedním ze skoro 40 amerických států, kde v posledních týdnech růst bilance nakažených zrychluje. Platí to i o Alabamě a Severní Karolíně, kde za poslední den přibylo 40, resp. 35 úmrtí spojovaných s covidem-19.

Významným ohniskem nákazy se podle všeho stalo Miami a jeho okolí, kde od začátku měsíce dramaticky narostla obsazenost nemocničních lůžek, zatímco podíl pozitivních mezi prováděnými testy na koronavirus se drží nad 20 procenty. Několik místních nemocnic na začátku týdne nedisponovalo volnými místy na svých jednotkách intenzivní péče.

"Miami je aktuálně epicentrem pandemie," uvedla na tiskové konferenci pořádané místní samosprávou odbornice na infekční choroby Lilian Abboová. "To, co jsme viděli ve Wu-chanu (v čínské provincii Chu-pej; pozn. ČTK) před pěti, šesti měsíci, tam jsme momentálně my," citovala z jejího vyjádření televize CNN.

Nejen na Floridě se v poslední době kvůli zhoršující se epidemické situaci obnovují karanténní opatření. Nové kroky v tomto směru v pondělí ohlásily Kalifornie, Nové Mexiko i Oregon a dnes ráno přišla zpráva ve stejném duchu z Filadelfie. Tamní starosta Jim Kenney podle prohlášení radnice zakázal konání velkých veřejných akcí až do konce února 2021. "Týká se to akcí, které město povoluje na veřejných prostranstvích (například průvodů a festivalů), nevztahuje se to na akce na soukromých pozemcích včetně sportovních stadionů a koncertních míst," uvedla Kenneyova mluvčí.

Sílící epidemie ovlivňuje také plány vzdělávacích institucí všech úrovní. Podle agentury Reuters nově některé školy z měst od Wisconsinu přes Texas až po Kalifornii ohlašují, že budou i po letních prázdninách pokračovat ve výuce prostřednictvím internetu. Jejich rozhodnutí je staví do konfliktu s prezidentem Donaldem Trumpem, který minulý týden naznačil, že se bude snažit zablokovat přísun peněz z federálního rozpočtu pro školy, které se na podzim nevrátí k běžnému režimu.