Kalifornie v plamenech: Požár zdevastoval rekordní plochu, hrozí kolaps přenosové soustavy

Vzhledem k nynějším vedrům se výrazně zvýšilo množství odebírané elektrické energie, kterou lidé využívají na pohon klimatizací. Tamní přenosová soustava začíná být přetížená, rozvody také na některých místech ohrožuje oheň.

Nejvíce překvapivé na smutném rekordu je, jak brzy byl zaznamenán uvedla mluvčí kalifornského úřadu pro lesnictví a boj proti požárům Lynne Tolmachoffová. Doplnila, že nejnebezpečnější období z hlediska požáru přitom ještě nenastalo. "Je to poněkud znepokojující, protože září a říjen jsou historicky našimi nejhoršími měsíci, pokud jde o požáry," uvedla s tím, že toto období většinou provází vedra, sucho a silný vítr.

Poslední rekord byl zaznamenán v roce 2018, kdy požáry v Kalifornii sežehly 1,96 milionu akrů (793.184 hektarů). Celkovou rozlohu oblastí zasažených plameny v daném roce kalifornští hasiči podle AP začali zaznamenávat v roce 1987.

Druhé největší americké město Los Angeles zaznamenalo v neděli svou dosud nejvyšší naměřenou denní teplotu. Rtuť teploměru se na předměstí Woodland Hills západně od centra města vyšplhala přes hranici 49,4 stupně Celsia. Vedra provázená horkým větrem v Kalifornii meteorologové předpovídají i pro nadcházející dny, což může požáry ještě zhoršit. Nařízení k evakuaci bylo nově vydáno i pro obyvatelé dalších horských oblastí, zatímco největší z požárů - Creek Fire - devastoval les na západním svahu pohoří Sierra Nevada.

Hasiči před plameny zachránili malé město Shaver Lake, které ohrožoval požár z okolních svahů. V odlehlé obci Big Creek bylo podle místního obyvatele Tobyho Waita zničeno asi 30 domů. "Asi polovina soukromých domů shořela," řekl s tím, že snad ani nelze slovy vyjádřit, jak zdrcující jsou následky požáru pro tamní obyvatele. Škola, kostel, knihovna a místní vodní elektrárna byly požáru ušetřeny, řekl Wait místnímu deníku The Fresno Bee. Strážníci na místě dohlíželi na evakuaci. Doufají, že se podaří zabránit tomu, aby se požár přesunul dále na západ směrem k Yosemitskému národnímu parku.

Největší z požárů, který propukl v pátek, dosud sežehl zhruba 295 čtverečních kilometrů porostu. Zapojeno do jeho hašení bylo 860 hasičů. V sobotu záchranáři a vojenské vrtulníky do bezpečí evakuovali 207 lidí, kteří zůstali uvězněni v populárním tábořišti u přehrady Mammoth Pool.

Další větší požáry vypukly v jižní Kalifornii a donutily k evakuaci některé obyvatele okresů San Bernardino a San Diego. Příčinou požáru v okrese San Bernardino podle místních hasičů bylo vzplanutí "pyrotechnického zařízení tvořícího kouř" na oslavě k odhalení pohlaví očekávaného dítěte. Požár vznikl v sobotu ráno v El Dorado Ranch Park, odkud se rozšířil dále na sever.

The #ValleyFire currently has eight air tankers assigned to the incident. When the retardant is dumped it can be a spectacular sight. Video taken 9/6/20 at 5:14 p.m. near Alpine pic.twitter.com/rwyXFpEEbD